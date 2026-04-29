Detenidos siete miembros de un banda de robos de máquinas de tabaco y tragaperras en gasolinera

Ourense, 29 de abril de 2026. La Guardia Civil ha desarticulado a una banda dedicada al robo de la recaudación en máquinas de tabaco y máquinas tragaperras en estaciones de servicio en diferentes municipios ourensanos. En la operación han sido detenidas siete personas y se investiga a otra. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín inició la operación Bezin OU en septiembre de 2025 tras tener conocimiento de varios robos cometidos en las estaciones de servicio ubicadas en Abavides (tres robos con fuerza), Trasmiras (dos) y Oímbra (cuatro). También robaban vehículos y en el interior de naves agrícolas para hacerse con herramientas que después utilizaban para la comisión de los robos en los establecimientos. Alcanzan un total de 15 hechos delictivos. (Fuente: Guardia Civil)