Detienen al anestesista y a la dueña de la clínica de Alzira donde se sedó a una niña fallecida

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de seis años fallecida y a otra de cuatro años que tuvo que ser ingresada durante varios días en un hospital de la ciudad. En la operación también ha sido arrestada la dueña del centro médico. El anestesista, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta mañana, a las 8.45 horas, en València, por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro. Pocas horas después, sobre las 12 horas, los agentes han detenido en Alzira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.