Publicado 17/09/2025 19:54:59 +02:00CET

Detienen a un hombre por entrar a robar en una vivienda de Alcúdia y agredir sexualmente a una mujer

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 37 años y nacionalidad española por, presuntamente, entrar en la vivienda de una mujer en Alcúdia, robarle, amenazarle y agredirle sexualmente. Los hechos se remontan a la noche del pasado 30 de agosto, cuando una mujer se encontraba durmiendo en el dormitorio de su vivienda y se despertó al notar que le tocaban la pierna, por lo que se dio cuenta de que había alguien en su habitación, entró en pánico y empezó a gritar pidiendo ayuda.(Fuente: Guardia Civil)

