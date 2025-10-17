Díaz sobre si Ábalos debe seguir manteniendo el escaño: "Debemos respetar la Constitución

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado, preguntada por si considera que el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, diputado adscrito al Grupo Mixto, debe seguir manteniendo su escaño en el Congreso, que "hay que respetar la Constitución y la separación de poderes". Interpelada por la situación de Ábalos, Díaz ha indicado que "hay que respetar la Constitución y la separación de poderes y que cada actor haga lo que constitucionalmente debe hacer. Aquí lo dejo", ha dicho.