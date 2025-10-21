La digitalización es un proceso imparable en banca y seguros

La transformación digital es un proceso imparable dentro de los sectores de banca y seguros. Así lo han afirmado los participantes en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con Qaracter.Tecnologías como el big data, blockchain, IoT, o, más recientemente, la inteligencia artificial van a tener un papel fundamental en banca y seguros.En el encuentro también se ha hecho hincapié en la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para profundizar en la personalización de los servicios al cliente.Los participantes han subrayado la importancia de que la regulación no impida la innovación tecnológica, así como llevar la digitalización a todos los procesos de las organizaciones. Para terminar, los expertos han pedido no temer a los cambios y poner el propósito de cada organización por encima de la tecnología.