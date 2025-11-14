Las disciplinas STEM preparan a los jóvenes para su futuro profesional

Drones, robots y matemáticas han sido los protagonistas de la Semana de la Ciencia en CUNEF Universidad. Una jornada orientada a fomentar el interés por las disciplinas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Estudiantes y profesores han participado en esta iniciativa organizada por la Escuela Politécnica Superior que ha incluido también conferencias y un escape room con Matemáticas para acercar la ciencia y la tecnología de forma práctica.Durante el taller de drones y robots, han sido testigos de demostraciones en directo y ejercicios de programación básica, lo que les ha facilitado una comprensión práctica de la tecnología que hay detrás de estos dispositivos.Las disciplinas STEM han cobrado gran importancia en la educación en los últimos años para formar a los futuros profesionales.Una manera de mostrar el lado más accesible y dinámico de la ciencia y la tecnología.