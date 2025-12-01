Los Doctores Sonrisa repartirán alegría a bordo de los coches eléctricos de Zity

Estas navidades las sonrisas llegan en coche eléctrico.Zity by Mobilize, empresa de movilidad urbana sostenible, pone en marcha una iniciativa para ayudar a los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora en sus visitas a los niños hospitalizados de Madrid.Durante el mes de diciembre y hasta el 11 de enero, los más de 600 coches de Zity estarán disponibles de forma gratuita para los Doctores Sonrisas que visitan a los niños en más de 11 hospitales de la Comunidad de Madrid. Además, la empresa de carsharing ha puesto en circulación el Zity Fundación Theodora, un coche personalizado con el que los usuarios también podrán colaborar, ya que el 50% de los ingresos de su alquiler irán para la Fundación. De esta forma estos coches serán el vehículo oficial de estas navidades para llevar sonrisas a los niños que más las necesitan.