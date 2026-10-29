Dos marchas recuerdan junto al Poyo que hace dos años sus vidas "cambiaron para siempre"

Valencia, 29 de octubre de 2026. Dos marchas de víctimas y damnificados, de representantes de los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y de vecinos de la zona cero de la dana han confluido desde Albal y Benetússer en el puente que une las localidades de Massanassa y Catarroja para recordar, junto al barranco del Poyo, que hace dos años, el 29 de octubre de 2024, sus vidas "cambiaron para siempre". En ese día los barrancos se desbordaron y arrebataron 233 vidas a las que han recordado y para las que han exigido "memoria, verdad, justicia y reparación".