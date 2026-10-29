Dos marchas recuerdan a las víctimas de la dana en el segundo aniversario de la tragedia

Valencia, 29 de octubre de 2026. Dos marchas de víctimas y damnificados de la dana, de representantes de los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y de vecinos de la zona cero han confluido desde Albal y Benetússer en el puente que une las localidades de Massanassa y Catarroja para recordar, junto al barranco del Poyo, que hace dos años, el 29 de octubre de 2024, sus vidas "cambiaron para siempre". Bajo el lema 'Verdad, justicia y garantía de no repetición. Ni olvido ni perdón', las dos marchas conmemorativas, acompañadas por tabal i dolçaina y la colla Estrela Roja, se han encontrado en el Puente del Barranco sobre las 17.45 horas, donde los participantes han homenajeado conjuntamente a las 233 víctimas de la dana y donde han intervenido las representantes de las tres asociaciones de víctimas.