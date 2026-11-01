Echeverría critica al rector de la EHU, "de Bildu" por primar "la ideología abertzale"

Bilbao, 1 de noviembre de 2026. El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha criticado la "obsesión" del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, "de EH Bildu", que "prima la ideología abertzale a la calidad" educativa. Según ha advertido, la Universidad Pública Vasca "oprime a los estudiantes y a los profesores con el sectarismo abertzale de extrema izquierda". En un acto en el campus de la EHU en San Sebastián, Echeverría, acompañado del vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landaburu, y de otros jóvenes de Nuevas Generaciones, ha mostrado sus "condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas del accidente (Fuente: PP)