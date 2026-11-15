EH Bildu asegura una "contribución decisiva" para "derrotar al bloque reaccionario"

Bilbao, 15 de noviembre de 2026. El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha destacado que, si está en la mano de la coalición abertzale, "ni PP ni Vox van a gobernar en Madrid y mucho menos en Navarra". Y se ha mostrado convencido de que "Euskal Herria va a volver a derrotar a ese bloque reaccionario" y "de esa manera vamos a hacer una contribución decisiva a su derrota en el conjunto del Estado". Rodríguez ha participado este domingo en el acto principal de campaña de EH Bildu en Villava, que ha contado, además, con las intervenciones de los cabezas de lista al Congreso y el Senado, Eneka Maiz y Floren Aoiz, y la candidata a presidenta de Navarra, Laura Aznal. (Fuente: EHBILDU)