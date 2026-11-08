EH Bildu defiende "los vínculos sociales y la gente" como "antídoto a los discursos de odio"

Bilbao, 8 de noviembre de 2026. El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha defendido "la calle", donde "no hay algoritmo", y los "vínculos sociales, construir comunidad y organizar y movilizar a la gente" como "la mejor manera, el mayor antídoto para hacer frente a los discursos de odio y al fascismo". Además, ha asegurado que esa va a ser "la campaña de Euskal Herria Bildu", cuyo "principal exponente" será la manifestación nacional del sábado 14 de noviembre, cuando se llevará a cabo "el mayor acto político jamás realizado por nadie en este país en campaña electoral". La formación soberanista ha celebrado este domingo en Bilbao un acto político en el que ha participado, además de Rodríguez, la cabeza de lista al Senado por Bizkaia, Idurre Bideguren, para presentar su campaña de cara a las elecciones generales del 29N, que celebrarán bajo el lema 'Posible Egin. Garantía y derechos' (hacerlo posible).