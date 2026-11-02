Elma Saiz cuestiona que el PP vaya a revalorizar las pensiones porque "han votado que no"

Barcelona, 2 de noviembre de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cuestionado que el PP vaya a revalorizar las pensiones si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre: "Cuando han tenido oportunidad de votar a favor de la revalorización de las pensiones, han votado que no". Lo ha dicho en un acto del PSC este lunes en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto a la número 2 por Barcelona en las elecciones, Eva Granados, y la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret. (Fuente: PSC)