El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha reclamado este sábado en la manifestación por Palestina en Madrid que "no siga este genocidio en contra del pueblo palestino". De este modo, ha recriminado que "el mundo no puede seguir siendo rehén de las políticas aventureras que está siguiendo el pueblo de Israel. Consentir un genocidio más no les exime de la responsabilidad". Wahed ha denunciado las "políticas de judaización del territorio palestino".

