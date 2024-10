Emergencias asegura que no hay personas pendientes de rescates aéreos ni en vehículos

Los servicios de emergencias que están interviniendo en las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia han realizado en estas horas 70 evacuaciones aéreas y 200 rescates terretres y, tras la última visualización, confirman, preventivamente, que no quedan personas por rescatar en tejados ni en puntos elevados, al tiempo que no tienen constancia de que haya atrapados en vehículos. Así lo ha señalado el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, quien ha afirmado que se dan por concluidas estas labores de rescate aunque no definitivamente. Según Basset, está claro "que no quedan víctimas en los municipios donde más se ha insistido que había personas en tejados o techos de edificios", si bien el operativo sigue trabajando por si se produjera cualquier aviso.(Fuente: Generalitat)