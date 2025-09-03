Emergencias declara la situación 1 del PEIF por un incendio de cañar en Alfarrasí y reabren CV-620

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio de cañar en Alfarrasí (Valencia), próximo a la población de Montaverner. El fuego se ha originado este miércoles en una zona de cañar en Alfarrasí, cerca del río Albaida. Ha sido detectado por el Observatorio Forestal de Benicadell y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han recibido el aviso a las 16.43 horas, según han informado desde Emergencias y el Consorcio.(Fuente: Consorcio Provincial Bomberos Valencia)