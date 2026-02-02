Una empresa especializada en seguridad vial, premio Pyme del año en Guadalajara

La empresa Proyectos Integrales de Balizamiento, Proin, especializada en seguridad vial desde hace más de 20 años, ha recibido el premio Pyme del Año 2025 de Guadalajara, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. La idea surgió de sus tres socios que vieron una necesidad en el mercado y crearon la pyme con un objetivo común: mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras y hacerlo de forma distinta.El leitmotive de la empresa es la digitalización. A través de tecnología puntera advierten a los conductores de los problemas que se pueden encontrar en la carretera.Proin cuenta con un socio estratégico e indispensable, Banco Santander.Esta empresa con proyección internacional que integra geolocalización, sistemas inteligentes y soluciones digitales pretende transformar la forma en que nos movemos por ciudades, carreteras o espacios naturales.