La empresa de productos naturales Drasanvi, pyme del año de León

La empresa Drasanvi, dedicada al desarrollo, distribución y comercialización de productos naturales para la salud, belleza y bienestar, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de León, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. La pyme surgió en 1993 como un proyecto familiar impulsado por Óscar López y Rosa Bermejo.Esa pequeña empresa de distribución se ha convertido con el tiempo en una compañía internacional con su propia marca y con un liderazgo destacado en el mercado.Nada de esto hubiese sido posible sin un colaborador esencial.Desde 2016 la empresa ha abierto filiales en Portugal, Costa Rica, Chile y Perú, y ha desarrollado una red de distribuidores en mercados como Sudáfrica, Albania, Estados Unidos, Taiwán o China entre otros.