Empresa vizcaína fabrica al día 18.000 balizas V16 con más luz y antenas de última generación

La empresa familiar Atresa, ubicada en Gernika-Lumo (Bizkaia) fabrica actualmente 18.000 balizas V16 al día, un modelo que cuenta con una luz "muy potente" de 150 lúmenes (frente al mínimo de 40 que exige la normativa) y antenas "de última generación", para potenciar su cobertura, tanto dentro de las ciudades como en carreteras. El dispositivo está íntegramente desarrollado y fabricado en la empresa vizcaína, donde estas semanas, a falta de menos de un mes para que sean obligatorias, se producen alrededor de 18.000 unidades diarias, según ha explicado su director comercial, César Basterrechea, en declaraciones a Europa Press Televisión.