Enagás supera los objetivos anuales y obtiene un beneficio neto de 339 millones de euros

Madrid, 17 de febrero de 2026. Enagás obtuvo un Beneficio Después de Impuestos de 339,1 millones de euros en 2025 y un EBITDA de 675,7 millones de euros. Unas cifras que superan las previsiones del ejercicio y que la compañía gasística ha valorado positivamente durante una rueda de prensa. Durante el encuentro, Enagás ha atribuido estos resultados a la reducción del gasto, derivada de su Plan de Eficiencia, y al comportamiento de las sociedades participadas. En 2025, la demanda de gas natural transportada creció un 7,4% y se alcanzaron hitos clave tanto en la Red Troncal Española de Hidrógeno como de H2med, como el lanzamiento del Plan Conceptual de Participación Pública. En 2026, Enagás prevé un beneficio neto de 235 millones de euros, un EBITDA de 620 millones y una inversión de 225 millones. Un año en el que busca el despegue del ciclo inversor con nuevos avances en la Red Troncal Española de Hidrógeno y H2med, y el impulso al desarrollo regulatorio en España y Europa.