ERC no contempla otras opciones para los Presupuestos hasta que la de la CUP "no esté cerrada"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que por el momento no contempla explorar la posibilidad de negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2022 con otros partidos hasta que la opción de aprobarlos con la CUP siga existiendo: "Hasta que esta puerta no esté cerrada nos mantenemos en esta posibilidad".Vilalta ha insistido en que la posición de ERC sigue siendo aprobar los Presupuestos con la mayoría de la investidura y ha evitado avanzar si abrirán vías de negociación con el PSC o los comuns si la CUP decide presentar una enmienda a la totalidad: "La decisión de la CUP no la sabemos. Cuando sepamos cuál es el escenario podremos, si se da el caso, tomar las decisiones que sean oportunas".(Fuente: ERC)