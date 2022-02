Errejón: "Los adelantos electorales los carga el diablo"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha respondido que este domingo todos los partidos a la izquierda del PSOE se presentaron en una sola candidatura y los resultados "no han sido nada buenos". "Por tanto, el problema no es el número de candidaturas sino la propuesta", ha dicho. También ha aconsejado al conjunto de partidos "progresistas" a que hagan una reflexión "crítica" sobre los resultados cosechados este domingo, y singularmente se ha dirigido al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque considera estas elecciones han evidenciado que "a la ola reaccionaria no se la frena con el miedo sino recuperando la iniciativa y haciendo grandes transformaciones". (Fuente: Congreso)