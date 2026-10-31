Escaparates tapiados, cierres y policía en Bilbao, aunque sin incidencias

Bilbao, 31 de octubre de 2026. Los comercios de la Gran Vía de Bilbao han tapiado sus escaparates y en algunos casos han adelantado el cierre de sus establecimientos por temor a la convocatoria de 'Blocus' en la tarde y la noche de este sábado. Bajo presencia policial y con menos paseantes de lo habitual, la jornada ha transcurrido con normalidad sin incidentes. Después de los graves incidentes que se produjeron el pasado lunes en Bilbao tras las protestas contra un acto del agitador Vito Quiles, que finalmente no se celebró, 'Blocus', a través de las redes sociales, llamó a manifestarse en las calles de las capitales vascas este sábado de Halloween y llamaron a atacar comercios, en concreto de la Gran Vía bilbaína.