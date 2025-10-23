España comprará armamento a EEUU para suministrarlo a Ucrania junto a otros aliados

España se sumará a la iniciativa de la OTAN para suministrar armamento a Ucrania mediante la compra del mismo a Estados Unidos, según ha confirmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin que por el momento se haya concretado el monto de esta contribución. En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo, Sánchez ha indicado que el Gobierno ha estado "estudiando" en las últimas semanas desde que la OTAN puso en marcha la iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) "cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer".(Fuente: Comisión Europea)