España pide incluir el aceite de oliva, el vino o el queso como productos exentos de aranceles

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado este miércoles de que, con los distintos ministerios y con los sectores involucrados, se ha elaborado una lista de productos "estratégicos" que incluye, entre otros, aceite de oliva, aceitunas, vino, queso, atún rojo, pulpo, perfumes, yeso y otros materiales de construcción para que disminuyan los aranceles que se les imponen y entren dentro de los distintos catálogos de exenciones por parte de Estados Unidos.(Fuente: Congreso)