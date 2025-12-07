España pide al PSOE "explicaciones" y "asumir responsabilidad" por los casos de presunto acoso

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha urgido explicaciones al Partido Socialista, y de manera concreta a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dar explicaciones sobre las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, así como por la denuncia por supuesto acoso sexual de una militante contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro."En política no solo se trata de pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades y hay que conocer la verdad", ha expresado la consejera en declaraciones a los medios durante la visita a el Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga.