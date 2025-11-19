España se suma a iniciativas contra deforestación y para descarbonización de industria pesada

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado desde la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) que España se ha adherido a la Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global, que busca acelerar la descarbonización de la industria pesada y promover un modelo de desarrollo sostenible y justo en todo el mundo. España se ha incorporado también a la Iniciativa Equipo Europa de Cadenas de Valor Libres de Deforestación, un proyecto de la Unión Europea (UE) que quiere desvincular la producción agrícola de la deforestación.(Fuente: MITECO)