Esteban afirma que al PNV le toca "mantener la antorcha"

Bilbao, 8 de noviembre de 2026. El presidente de Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este domingo que a los vascos y a la formación jeltzale les toca "mantener la antorcha" para seguir construyendo la nación vasca sin tutelas externas. También ha reprochado a EH Bildu que "exija absolutamente todo" al PNV, mientras al PSOE "se lo perdona absolutamente todo", sin pedirle responsabilidades. El PNV ha celebrado este domingo un acto electoral frente a la escultura 'Aterpe 1936-La Huella' del monte Artxanda que homenajea a los gudaris y milicianos que lucharon "en la defensa de la libertad, la democracia y el autogobierno vasco en la batalla de Artxanda". (Fuente: Imágenes Cedidas)