Esteban dice que al PNV no le van a "amedrentar" porque "no hay conexión" con el 'caso Cerdán'

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que hay "un intento evidente" por parte del PP y de "algunos medios cercanos a él" de vincular a su partido con la presunta trama de corrupción que involucra a los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha advertido de que a su partido no le van a "amedrentar cuatro titulares sin rigor" pues no hay "nada de nada" ni "ninguna conexión" con el caso. "Como no va a llegar a ninguna parte porque no hay nada, estamos la mar de tranquilos", ha asegurado.(Fuente: EAJ-PNV)