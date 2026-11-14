Esteban pide el voto al PNV "para que Euskadi sea la que juegue"

Bilbao, 14 de noviembre de 2026. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido de cara a las próximas elecciones generales el voto a su partido para que "Euskadi sea protagonista, que nuestra selección sea la que juegue" y "garantizar que se puedan seguir dando pasos en la oficialidad" de la selección vasca de fútbol. Además, ha asegurado que "otros habrá que querrán jugar un clásico, el clásico español del PP-PSOE". Esteban ha comparecido ante los medios acompañado de parte de la afición que se ha desplazado a San Mamés, en Bilbao, con motivo del encuentro futbolístico entre la selección vasca y la de venezuela, comparecencia en la que también ha intervenido la portavoz jeltzale en el Congreso y candidata del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero. (Fuente: Imágenes Cedidas)