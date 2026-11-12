Musk asegura que "sería un honor" contratar al consejero delegado de Nvidia en plena crisis por su posible destitución

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump (derecha), entrega la Medalla Nacional de la Ciencia al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang (centro), en presencia del consejero delegado de Tesla, Elon Musk (izquierda). - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magnate sudafricano y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha asegurado que "sería un honor" contratar a Jensen Huang, el todavía consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, quien afronta una posible destitución al frente del gigante de los semiconductores tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china y otra con una subordinada directa.

El respaldo de Musk se ha producido a través de un mensaje en la red social X, en respuesta a una publicación de un usuario que le instaba a fichar a Huang para sus empresas en caso de que el consejo de administración de Nvidia decida finalmente prescindir de él.

Musk y Huang mantienen una relación estrecha desde hace al menos una década --ambos acompañaron al presidente estadounidense, Donald Trump, en su visita oficial a China a principios de este año-- y Nvidia es el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que Tesla emplea para entrenar sus modelos de inteligencia artificial aplicados a la conducción autónoma y la robótica, según ha informado la agencia Bloomberg.

El ofrecimiento del magnate llega mientras la cúpula de Nvidia se reúne de urgencia para evaluar el futuro de la empresa sin su histórico fundador y, según el citado medio, ha contratado ya a una firma externa para identificar posibles sucesores, después de que el propio Huang admitiera el pasado fin de semana una aventura con una mujer sospechosa de espionaje para Pekín y de que el diario 'The New York Times' desvelara otra relación con una empleada bajo su mando directo.

La crisis de gobernanza ha provocado un desplome de hasta el 10% en las acciones de Nvidia en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street de este miércoles.