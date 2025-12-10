Un estudio pionero confirma los beneficios reales del Hammam

Un estudio científico desarrollado por la Universidad de Granada y Hammam Al Ándalus demuestra que una sesión de masaje sensorial en el entorno Hammam genera beneficios psicofisiológicos reales, medibles y superiores al placebo. La investigación confirma que el bienestar que sienten los usuarios del Hammam no es solo una sensación: es un efecto fisiológico respaldado por evidencia.La evidencia científica apunta que los entornos que integran temperatura, agua, silencio, masaje y rituales guiados pueden potenciar esos beneficios, comprobando que esta tradición milenaria puede traducirse en mejoras medibles en aspectos como el estrés, la inmunidad o la salud en general. De esta manera el Hammam se convierte en un lugar de bienestar y autocuidado y en una herramienta para gestionar el estrés y cuidar la salud de forma integral.