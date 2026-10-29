Exdirector de Protección Civil de Renfe sobre la causa del accidente: "Hay más de un elemento"

Barcelona, 29 de octubre de 2026. El arquitecto y exdirector de Protección Civil de Renfe, Jordi Murtra, ha apuntado a posibles fallos humanos y técnicos, así como también ha pedido investigar por qué no funcionaron los sistemas de seguridad. En una entrevista de Europa Press TV, Jordi Murtra ha señalado que, aunque las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), no cree que toda la responsabilidad recaiga necesariamente en una sola persona. "Siempre hay más de un elemento", ha afirmado, a la vez que ha reclamado que se analicen todas las posibles causas del siniestro.