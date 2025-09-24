Exel Fil recibe el Premio Pyme del Año 2025 de Lleida

Exel Fil, una empresa dedicada a la producción de acero brillante con más de 30 años de experiencia en el sector, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Lleida, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.Está empresa consolidada a nivel internacional, nació como un pequeño proyecto hace 31 años en Cervera. Con una facturación anual superior a 50 millones de euros y exportando el 60% de la producción a más de 87 países, la empresa quiere seguir creciendo.En todo este proceso de expansión encontraron un aliado principal.En Exel Fil, el 98% de los materiales que utilizan en el proceso de producción son reciclados y el 100% de los residuos son reciclables, mostrando, de esta manera, su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.