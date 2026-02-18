El exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes, detenido como presunto autor

Xilxes (Castellón), 18 de febrero de 2026. El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido finalmente detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.