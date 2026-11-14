Experto advierte de que las caídas de servidores serán habituales y pide planes de contingencia

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Microsoft ha recuperado el funcionamiento de sus principales servicios digitales tras una interrupción global que ha afectado a empresas, organismos públicos y usuarios de más de 70 países, provocando problemas en Outlook, Teams y su asistente de inteligencia artificial Copilot, según ha informado la agencia Bloomberg. El director de Tecnología en Var Group en Madrid, Israel Vázquez, ha advertido de que "desafortunadamente estas interrupciones van a ser habituales" y ha insistido en la necesidad de que "las empresas y las administraciones públicas tengan planes de contingencia y continuidad de negocio".