Expertos abogan por eliminar barreras arquitectónicas y fomentar una movilidad más inclusiva

Madrid, 6 de noviembre de 2026. La Jornada de Movilidad Accesible, organizada por TK Elevator, ha reunido a expertos del sector público y privado para debatir, sobre los retos a los que se enfrentan las ciudades para garantizar una movilidad verdaderamente accesible en España. Uno de los temas centrales ha sido la necesidad de entender la accesibilidad como un derecho de todos, así como la importancia de los equipos de movilidad por su impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Durante la jornada se ha destacado la accesibilidad como una necesidad transversal que requiere abordarse desde la normativa, la cultura ciudadana y la planificación urbana. Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, ha compartido su experiencia sobre las barreras urbanas que afrontan las personas con movilidad reducida. Este encuentro ha promovido la eliminación de barreras arquitectónicas para avanzar hacia ciudades más inclusivas.