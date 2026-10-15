Expertos alertan del riesgo de reaparición de patologías por bulos 'antivacunas'

Vigo, 15 de octubre de 2026. Los expertos reunidos en el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Vacunología, que se celebra en Vigo, han alertado del riesgo de reaparición de patologías consideradas ya controladas o desaparecidas, debido a la proliferación de bulos y de los mensajes del movimiento antivacunas, y han apelado a la información como mejor manera de combatirlos. Así lo ha trasladado la catedrática de Inmunología de la UVigo y presidenta del Comité Científico del Congreso, África González, en declaraciones a los medios, y ha señalado que uno de los retos a los que se enfrenta la Vacunología es, precisamente, la lucha contra esos bulos. "La mejor manera es la información. Quitar todas las posibles dudas que puedan tener las personas", ha señalado, antes de recordar que, no obstante, "España es uno de los países donde el movimiento antivacunas tiene menos fuerza".