Expertos en ciberseguridad alertan del repunte de ciberestafas durante el Black Friday

Este viernes 28 de noviembre se celebra como cada año el Black Friday impulsado por promociones que animan a los consumidores a adelantar compras navideñas e invertir en productos de mayor valor. En este contexto, Stratesys, multinacional tecnológica y hub digital entre Europa y América, advierte del notable incremento de fraudes informáticos en España y subraya la importancia de extremar la vigilancia digital tanto por parte de consumidores como de empresas. El director del área de ciberseguridad en Stratesys, Javier Castro, ha advertido que los periodos de "grandes compras online" como el Black Friday "son una mina de oro para los cibercriminales".