Expertos, pacientes y 200 drones se unen en una jornada para visibilizar la EPOC

Con el objetivo de concienciar sobre el impacto y retos asociados a la EPOC, 200 drones han iluminado el cielo de Madrid. Una iniciativa de Sanofi que, de forma simbólica y gracias a esta tecnología, ha ilustrado los síntomas asociados a esta patología considerada la cuarta causa de muerte global y que afecta a 3 millones de personas en España. Durante las dos jornadas que han dado forma a este evento, y que ha contado con varias actividades, el actor Santi Rodríguez, paciente de EPOC, ha sido el encargado de poner el toque de humor compartiendo su testimonio para visibilizar esta enfermedad.Además, se ha presentado ConEPOC, un proyecto que recoge cuestiones clave como el impacto físico y emocional de la enfermedad, los retos pendientes en su abordaje y la importancia de la adherencia. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la implicación de expertos y asociaciones de pacientes. El Hipódromo de la Zarzuela se ha convertido en el escenario perfecto para este evento, 'La esperanza está en el aire', que ha integrado salud, visibilidad y compromiso social. Un espacio donde se ha puesto el acento en la importancia de la prevención y la detección precoz, ofreciendo espirometrías a todos los presentes.