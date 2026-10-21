Expertos reclaman una coordinación nacional para priorizar la salud auditiva en España

Madrid, 21 de octubre de 2026. La pérdida auditiva afecta a alrededor de cinco millones de personas en España y constituye un importante reto de salud pública. Ante esta realidad, MED-EL, con el apoyo de Hearring, y EURO-CIU, ha impulsado un Manifiesto por una Estrategia Nacional de Salud Auditiva. Una iniciativa que busca situar la salud auditiva entre las prioridades de las políticas sanitarias, sociales y de inclusión de nuestro país. Esta iniciativa da continuidad al trabajo realizado a nivel europeo para promover una Estrategia Europea de Salud Auditiva, adaptando sus prioridades al contexto español según las recomendaciones de la OMS. Además, el manifiesto advierte que más allá del ámbito sanitario, los problemas de audición provocan un grave impacto social y económico. Con esta acción, MED-EL aspira a impulsar una respuesta nacional coordinada que sitúe la salud auditiva entre las prioridades de las políticas sanitarias y sociales en España.