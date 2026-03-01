Expertos valoran el regreso del rey Juan Carlos a España: la decisión le pertenece al emérito

Madrid, 1 de marzo de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el pasado 27 de febrero el regreso a España del rey emérito porque según Feijoo ninguno de sus "errores" puede "ocultar un legado parecido al suyo". La opinión de los expertos sobre su vuelta se baraja con varias posibilidades en cuanto al juicio de la población. Otro de los temas que los expertos han puesto sobre la mesa es el supuesto caso del fallecimiento del rey Juan Carlos fuera de España. La Casa del Rey ya ha dicho que esta decisión le corresponde únicamente al emérito. (Fuente: Europa Press/Casa Real/PP)