Una exposición única recorre los 125 años de historia de FCC

Con motivo de su 125 aniversario, el Grupo FCC ha inaugurado una exposición única que recorre la historia, los logros y el impacto de la compañía a lo largo de más de un siglo de trayectoria. La exposición reúne una cuidada selección de documentos históricos, fotografías inéditas, objetos emblemáticos y medios materiales como vehículos o camiones, que reflejan la evolución y el compromiso de FCC con la sociedad desde su fundación. Son muchos los momentos que muestran este homenaje a la compañía, desde su contribución en la construcción de ciudades y hacerlas habitables a principios del siglo pasado, hasta la revolución en los transportes y las comunicaciones, su expansión internacional y consolidarse como un referente en servicios medioambientales, gestión del agua, construcción y desarrollo de proyectos en régimen de concesión, con un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad.En este nuevo milenio, la compañía ha apostado firmemente por el medioambiente con grandes e innovadores proyectos de gestión y reciclaje de residuos, agua y construcción.La historia del Grupo FCC es la historia de la adaptación, con un firme compromiso con la innovación constante y la sostenibilidad como eje central. Ahora afrontan los retos con la misma pasión que hace 125 años, para seguir siendo un motor de progresos en el presente y en el futuro.