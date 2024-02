La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha lamentado qye el ministro del ramo, Luis Planas, no haya avanzado en el diálogo con los agricultores en la reunión de este pasado jueves a pesar de tener "camino para mejorar".Así, ha valorado que "sí se podía, pero no se quería", puesto que "el Gobierno tenía un camino para mejorar, para hacer algo, tenía recorrido y sin embargo, no ha hecho nada hasta que los tractores no han salido a las calles de España".