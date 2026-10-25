Extremadura sumará a 1.000 mujeres al proyecto MamoRisk de cribado de cáncer de mama

Mérida, 25 de octubre de 2026. Extremadura participará en el proyecto nacional MamoRisk con una muestra de unas 1.000 mujeres del área de salud de Mérida para avanzar hacia un cribado personalizado de cáncer de mama. La iniciativa calculará la probabilidad individual de desarrollar la enfermedad y adaptar el seguimiento médico a cada paciente. Así lo ha anunciado la responsable del programa de cribado de cáncer de mama en Extremadura, María José Macías, quien ha explicado que este proyecto permitirá "calcular el riesgo que va a tener la mujer de padecer esta enfermedad" y clasifica a las participantes en "alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo".