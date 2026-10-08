El fallecimiento de Maricarmen centra el debate de la Asamblea de Madrid

Madrid, 8 de octubre de 2026. El fallecimiento de Maricarmen, la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su vivienda del Retiro, ha centrado el debate de la Asamblea de Madrid. Con un cruce de reproches entre el PP y la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno por la vivienda; mientras PSOE y Más Madrid censuran su "inhumanidad" y aseguran que "en las calles de Madrid no va a haber paz" tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen. (Fuente: Asamblea de Madrid/Europa Press)