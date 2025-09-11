Familias de un colegio de Alfafar afectado por la dana rechazan llevar alumnos al centro

La presidenta del AMPA del CEIP Orba de Alfafar (Valencia), Miriam Martínez, considera que "no es el sitio ahora mismo apropiado para que esté nuestro alumnado allí", después de que Conselleria certificara el inicio del curso escolar para este jueves y algunas familias del Colegio del municipio valenciano de Alfafar, hayan decidido no llevar a sus hijos e hijas al centro con aulas prefabricadas al tener dudas sobre la seguridad. Algunas de las madres afectadas explican que no quieren llevar a sus hijos a "un entorno hostil".