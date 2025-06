Familias de voluntarios participan en una recogida de residuos en Velilla de San Antonio

El entorno natural de las lagunas de Velilla de San Antonio en Madrid ha sido el lugar escogido para llevar a cabo la jornada 'Basuraleza', la primera acción de voluntariado familiar puesta en marcha por Ahorramas, en colaboración con la Fundación For The Best World. Mayores y pequeños se han querido sumar a esta iniciativa que ha contado además con la presencia de la concejal de Medio Ambiente de Velilla de San Antonio, Elena Abraham. Los voluntarios han recibido un kit con todo lo necesario para la jornada, así como instrucciones e información de los diferentes tipos de residuos que se encuentran en la zona. Tras la recogida, se han pesado las bolsas de residuos y se han dado a conocer los kilos obtenidos gracias al esfuerzo de todos los voluntarios. Una jornada familiar con el foco en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente donde se han desarrollado otras actividades como un taller para construir hoteles de insectos, favoreciendo así la biodiversidad de la zona.