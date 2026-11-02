Feijóo acusa a Sánchez de estar pendiente de las encuestas tras la tragedia de Urda

Madrid, 2 de noviembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "aún no se han entregado todos los cuerpos" tras el accidente de Urda (Toledo) pero el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en los sondeos "para ver si les perjudica o no el cese" del ministro de Transportes, Oscar Puente. Tras recalcar que "la frivolidad" y las "bravuconadas" no resuelven los problemas, ha presumido de su experiencia de gestión y ha dicho que España "necesita alguien que sepa gobernar". "Y con toda humildad digo: yo sí se hacerlo", ha proclamado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional que ha celebrado en la sede nacional de PP, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda y en el se ha brindado una prolongada ovación a la exministra Fátima Báñez, una de las fallecidas en ese siniestro ferroviario. (Fuente: PP)