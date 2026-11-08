Feijóo promete revisar la vía "palmo a palmo" y critica gratificaciones a directivos de Adif

Málaga, 8 de noviembre de 2026.
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a que si llega a la Moncloa revisará el transporte ferroviario "palmo a palmo" para que "vuelva la seguridad" en este transporte público, afirmando que "no pondrá las prisas por encima de la seguridad", al tiempo que ha tachado de "vomitivo" el cobro de gratificaciones por parte los directivos de Adif unos días después del accidente de Urda (Toledo).
(Fuente: PP-A)